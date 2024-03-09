Польские фермеры назвали условие для приостановки протестов

Польские фермеры приостановят процессы, если власти страны начнут выполнять их условия, рассказал представитель организации «Обманутая деревня» Подкарпатского воеводства Роман Кондрув. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в субботу, 9 марта, в Варшаве проходит встреча представителей аграриев с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В Варшаве начались столкновения между фермерами и полицией

«После сегодняшних переговоров мы можем только приостановить протест на месяц или две недели до реализации всех наших постулатов», — отметил Кондрув.

По его словам, если ничего не произойдет, власти не выполнят обещания, сделанные ранее, а также те, что озвучат сегодня, то аграрии будут продолжать протесты «хоть до Нового года».

«У нас протесты запланированы до июня. И мы будем далее их продолжать хоть до конца года», — уточнил представитель организации.

Напомним, что в последние полгода в Европе проходят масштабные акции фермеров. Аграрии Польши, Болгарии, Франции, Германии и ряда других стран требуют от властей отказаться от экологических планов Евросоюза, а также выполнить экономические требования.