СМИ: в Кривом Роге на Украине произошел взрыв

Взрывы прозвучали в Одессе. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщил украинский 24 Канал.

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— О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 Канала, которая находится в городе, — передал телеканал, пишет РИА Новости.

8 марта в Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

7 марта взрывы произошли в Харьковской области, там объявили воздушную тревогу.

6 марта воздушная тревога объявлена в 13 областях центральной и восточной Украины. Речь идет о Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Удары ВС РФ по украинской инфраструктуре начались 10 октября 2022 года — через двое суток после террористической атаки на Крымский мост, за которым стоят спецслужбы киевского режима.