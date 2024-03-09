Названы новые подробности отставки Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подала в отставку на фоне возникших принципиальных разногласий с Белым домом по Украине, предположил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 5 марта, сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении покинуть свой пост в ближайшие недели.

«Ее [Нуланд] вызвали на ковер и сказали прекратить [активную поддержку Киева] либо, если она не сможет этого сделать, подать в отставку. Она подала в отставку», — отметил Риттер.

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Ее видение того, как США должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, подчеркнул аналитик. Он добавил, что даже администрация осознала этот факт.

Риттер уточнил, что замгоссекретаря позволяла себе высказывания и заявления, которые идут вразрез с текущими возможностями и потребностями Вашингтона.

Так, Нуланд заверяла западных союзников, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине, поощряла лидеров европейских стран делать резкие заявления в адрес России.

Таким образом, резюмировал Риттер, замгоссекретаря «слишком далеко зашла» и не смогла осознать, что ситуация вокруг Украины существенно изменилась.