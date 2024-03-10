США эвакуировали персонал посольства с Гаити

США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити на фоне беспорядков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Южного командования ВС США.

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«На борту военного самолета не было ни одного гражданина Гаити», — подчеркивается в сообщении.

До этого Пентагон отреагировал на сообщения о возможной переброске морпехов на Гаити.

9 марта стало известно, что в Гаити банды атаковали президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе. По словам источника в правоохранительных органах, 8 марта местные банды начали масштабное нападение на несколько правительственных зданий в центре Порт-о-Пренса и его окрестностях. Кроме того, злоумышленники атаковали здание МВД и полицейское управление. В городе слышны звуки выстрелов, произошли взрывы.

Поводом для беспорядков называют попытки правительства Ариэля Анри усилить меры по борьбе с организованной преступностью.