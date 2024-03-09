Грузия обвинила Украину в «покровительстве уголовных преступников»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил украинские власти в «покровительстве уголовных преступников» из-за скандала вокруг разыскиваемого Тбилиси экс-Генпрокурора Зураба Адеишвили, который в качестве советника uенпрокурора Украины посетил в Германии Бундестаг и в Брюсселе структуры Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Героическая борьба народа Украины против агрессии не освобождает руководство этой страны от ответственности за покровительство уголовных преступников», – заявил председатель парламента Грузии.

Он напомнил, что бежавший из Грузии Адеишвили заочно осужден на родине по пяти делам, в том числе за похищение и избиение оппозиционера, создание системы истязаний в тюрьмах и другим, что в совокупности грозило бы ему 19 годами тюремного заключения.

Шалва Папуашвили также заявил, что «политические отношения с уголовным преступником противоречит общим ценностям Евросоюза и Грузии».

Ранее Тбилиси уже заявил протест Германии и ЕС.

Украина отказывается выдавать Грузии Адеишвили.