Армения обсуждает возможность вступления в Евросоюз

Армения активно обсуждает новые возможности, представшие перед ней, рассказал министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. В частности, добавил он, идут дискуссии о вступлении в ЕС, пишет «Интерфакс».

Глава МИД пояснил, что страна была вынуждена противостоять сложным вызовам в последние годы. На фоне этого, в республике развернулась масштабная общественная дискуссия о дальнейших путях развития.

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«Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», — уточнил Мирзоян.

Дипломат заметил, что у народа Армении есть европейские устремления. Он добавил, что Вашингтон и Брюссель содействуют демократическим реформам и институциональным преобразованиям страны.

Ранее Мирзоян заявил, что Ереван поддерживает стремление Украины и Молдавии попасть в ЕС. Он добавил, что страна также не исключает такой шаг.