Власти Германии открыто ведут приготовления к войне с РФ. С таким мнением выступило сербское издание «Политика».

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«Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной», — говорится в сообщении издания.

Издание отмечает, что немцы могут пойти на существенное обострение конфликта с целью «спасти» украинский режим от падения. Обострением на поле боя послужит отправка Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Как утверждается в материале, не исключено, что ФРГ может «тайно» отправлять военспецов на территорию Украины.

«Как же тогда можно доверять немецким политикам, если их военные амбиции не проходят, а становятся все больше?», - задает риторический вопрос издание.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не поставляет крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет быть воюющей стороной.

Ранее сообщалось, что в Британии не считают отправку Taurus Киеву эскалацией конфликта.