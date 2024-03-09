В США призвали к восстановлению отношений с РФ

Миллиардер Сакс: США должны восстановить отношения с РФ для предотвращения войны
США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс.
«Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединенные Штаты „договориться“ и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира», — заявил Дэвид Сакс.
Его слова приводит издание UnHerd.
Ранее президент России Владимир Путин заявил отношения Москвы и Вашингтона находятся в «глубоком кризисе». Тем не менее российский лидер заявил, что РФ стремится к выстраиванию отношений с американской стороной, пишет деловое издание «Взгляд».