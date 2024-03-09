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Миллиардер Сакс: США должны восстановить отношения с РФ для предотвращения войны

США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс.

В США призвали к восстановлению отношений с РФ
© Министерство обороны Великобритании
«Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединенные Штаты „договориться“ и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира», — заявил Дэвид Сакс.

Его слова приводит издание UnHerd.

Ранее президент России Владимир Путин заявил отношения Москвы и Вашингтона находятся в «глубоком кризисе». Тем не менее российский лидер заявил, что РФ стремится к выстраиванию отношений с американской стороной, пишет деловое издание «Взгляд».

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