NBC: Конгресс США разрабатывает проект помощи Украине в виде кредита

Представители Республиканской партии США готовят альтернативный пакет помощи Киеву, предполагающий выдачу кредита. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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В частности, над новым проектом поддержки Украины работает спикер палаты представителей США Майк Джонсон совместно с председателями ключевых комитетов нижней палаты Конгресса, занимающимися вопросами национальной безопасности.

О возможности предоставления Киеву кредита заявил также глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол. По его словам, в качестве залога американское руководство может использовать замороженные российские активы.

— Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и ее долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита, — рассказал он.

В то же время один из американских чиновников отметил, что такой вариант далек от идеала. Выплатить многомиллионный долг Украине будет непросто, что в долгосрочной перспективе может привести к экономическому кризису в стране, передает NBC News.

Президент США Джо Байден сообщил, что Украина по-прежнему не просит отправлять ей американских военных, а нуждается только в дополнительных поставках вооружения.