В ООН заявили о тревоге из-за выборов в новых регионах России

Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил о «глубоком беспокойстве» в связи с предстоящими в марте выборами в новых регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщения о том, что Российская Федерация планирует организовать и провести в марте президентские выборы на украинских территориях, которые в настоящее время находятся под ее контролем, вызывают глубокое беспокойство», — сказал Хиари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока рано говорить о том, планирует ли президент России Владимир Путин поездку в новые регионы до президентских выборов.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.