СМИ: вооруженные люди атаковали дворец президента Гаити

Вооружённые люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.

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Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.

«Банды Гаити... начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападениям подверглись здания президентского дворца, МВД и полицейское управление.

Ранее сообщалось о попытках вооружённых людей захватить главный международный аэропорт в Гаити.