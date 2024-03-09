СМИ: вооруженные люди атаковали дворец президента Гаити

ABC: вооружённые люди атаковали дворец президента Гаити
Вооружённые люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.
Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.
«Банды Гаити... начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нападениям подверглись здания президентского дворца, МВД и полицейское управление.
Ранее сообщалось о попытках вооружённых людей захватить главный международный аэропорт в Гаити.