Экс-госсекретарь США назвал условие работы на Трампа

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео не исключил возможность работы в администрации экс-президента Дональда Трампа в случае его победы на выборах в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

На вопрос ведущего телеканала о том, заинтересован ли политик в должности в команде Трампа, Помпео отметил, что нечасто дает комментарии о должностях, которые ему не предлагали.

«Но... если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу "да" этой возможности», — отметил он.

Помпео занимал должность американского госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года.

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