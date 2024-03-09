Экс-госсекретарь США назвал условие работы на Трампа
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео не исключил возможность работы в администрации экс-президента Дональда Трампа в случае его победы на выборах в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
На вопрос ведущего телеканала о том, заинтересован ли политик в должности в команде Трампа, Помпео отметил, что нечасто дает комментарии о должностях, которые ему не предлагали.
«Но... если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу "да" этой возможности», — отметил он.
Помпео занимал должность американского госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года.
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