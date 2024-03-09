Экс-начальник погранпатруля США обвинил Байдена во лжи конгрессу

Выступление американского лидера Джо Байдена в Конгрессе США с посланием «о положении союза» - это большая ложь, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-начальника пограничного патруля, бывшего директора иммиграционной и таможенной службы Роберта Витьелло.

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По его словам, президент рассуждал о суверенитете Украины, а не собственном, проявил неуважение к семье жертвы резонансного убийства, совершенного, как заявлялось, нелегалом.

«Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим», — заявил Витьелло.

Он отметил, что глава Белого дома в речи проявил неуважение к семье Лейкен Райли, которая, как считается, была убита в феврале текущего года нелегальным беженцем.

Ранее выступление Байдена раскритиковала член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. По ее словам, президент даже не смог правильно произнести имя Райли.

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