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Совбез ООН принял резолюцию по Судану

Совбез ООН принял резолюцию Великобритании с призывом к сторонам в Судане прекратить огонь на период священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает РИА Новости.

Совбез ООН принял резолюцию по Судану
© РИА Новости

За нее проголосовали 14 членов Совбеза. При этом Россия воздержалась. Из текста документа следует, что СБ ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в течение месяца Рамадан. При этом все стороны конфликта должны стремиться к разрешению конфликта путем диалога. Также СБ ООН призывает все стороны обеспечить полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе через границу и через линии соприкосновения. Необходимо соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе по защите гражданского населения и гражданских объектов.

С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны также развернули масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным Международного комитета Красного Креста, продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

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