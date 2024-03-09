Совбез ООН принял резолюцию по Судану

Совбез ООН принял резолюцию Великобритании с призывом к сторонам в Судане прекратить огонь на период священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает РИА Новости.

За нее проголосовали 14 членов Совбеза. При этом Россия воздержалась. Из текста документа следует, что СБ ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в течение месяца Рамадан. При этом все стороны конфликта должны стремиться к разрешению конфликта путем диалога. Также СБ ООН призывает все стороны обеспечить полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе через границу и через линии соприкосновения. Необходимо соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе по защите гражданского населения и гражданских объектов.

С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны также развернули масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным Международного комитета Красного Креста, продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.