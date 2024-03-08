Байден заявил Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу»

Президент США Джо Байден заявил, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу», пишет РИА Новости.

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По словам Байдена, он имел в виду радикальную смену политического курса. Об этом президент рассказал на встрече с сенатором Майклом Беннетом.

«Я сказал ему: «Биби... вам и мне предстоит встреча из разряда «прийти к Иисусу», - отметил глава Белого дома.

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По данным телеканала NBC, Байден в частном порядке выражает недовольство действиями Нетаньяху в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».