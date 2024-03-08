Замглавы ЕК рассказал о переговорах с Украиной по вступлению в ЕС

На следующей неделе организация намерена подготовить переговорные рамки.

Об этом сообщил Валдис Домбровскис в ходе визита в Киев.

«На следующей неделе мы подготовим проект переговорных рамок, который затем будет передан на утверждение государств-членов. После этого они смогут утвердить переговорные рамки, как только остающиеся четыре реформы для вступления будут проведены Украиной», — передаёт РИА Новости его слова со ссылкой на пресс-службу ЕК.

В декабре прошлого года Европейский союз принял решение начать переговоры о членстве в организации для Украины и Молдовы. Лидеры ЕС поручили Европейской комиссии подготовить программу для начала таких переговоров, установив определённые условия.

В июне 2022 года Украине и Молдове был предоставлен статус стран-кандидатов. В Евросоюзе заявляли, что решение было символическим, но его приняли с целью поддержать обе страны в их противостоянии с Москвой.