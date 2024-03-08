Эрдоган заявил, что выборы в марте станут для него последними

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

"Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня", - сказал он.

Заявление Эрдогана передали местные телеканалы.

В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах во втором туре. Он набрал 52,18% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%. Явка составила 85,71%. Эрдоган получил право управлять страной в течение пяти лет.