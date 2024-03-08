Пять человек погибли при сбросе с воздуха гумпомощи в Газе

В северной части Газы пять человек погибли при сбросе тюков с гуманитарной помощью с самолетов. Кроме того, несколько палестинцев получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сброшенные с самолетов тюки «упали на толпу перемещенных палестинцев, которые скопились в одном месте в ожидании помощи», рассказал представитель палестинских отрядов гражданской обороны, занимающихся сбором и распределением помощи.

При этом два человека погибли на месте, трое были госпитализированы в клинику «Камаль Адван», где позже скончались.

По данным агентства, пока неизвестно, какая конкретно страна сбросила с самолета тюки с неисправными парашютами. Журналисты пояснили, что помощь по воздуху доставляют ОАЭ, США, Франция, Египет, Иордания, Катар.

Представители большинства стран, задействованных в гуманитарной миссии, пока не прокомментировали инцидент. Вместе с тем, в Иордании заявили, что четыре полета прошли штатно, все тюки благополучно опустились на парашютах.

Представитель королевства заметил также, что страна «продолжит поставки продовольствия и медикаментов палестинским братьям».