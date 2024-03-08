Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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— Урсула фон дер Ляйен проиграла в голосовании своей собственной партии. Настоящий вопрос теперь состоит в том, можно ли перепоручить управление Европой ЕНП еще на пять лет? Сама ЕНП, похоже, не верит в своего кандидата, — поделился мнением Бретон.

В прошлом месяце стало известно, что фон дер Ляйен планирует объявить о своем намерении пойти на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии. Однако складывается впечатление, что ее политикой на Западе недовольны. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц воспрепятствовал допуску фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

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Кроме того, Венгрии хотелось бы, чтобы фон дер Ляйен завершила пребывание на своем посту главы Еврокомиссии, о чем заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.