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Франция не получала от Украины запросов на отправку войск

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Стефан Сежурне на пресс-конференции в Вильнюсе.

Франция не получала от Украины запросов на отправку войск
© ТАСС
«Речь не идёт об операции на Украине, потому что Киев сейчас об этом не просит, но мы, конечно, ничего не исключаем в ближайшие месяцы», — сказал дипломат.

Он отметил, что возможны «операции по разминированию».Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон уточнил своё заявление от 26 февраля о возможности отправки военных стран Запада на Украину. По его словам, «не исключать что-то — не означает это делать».

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