Власти Канады опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС «Галичина»

Мэрия канадского города Оквилл канадской провинции Онтарио решила оправдаться за ситуацию по сносу памятника украинской дивизии СС «Галичина», заявив, что не имеет отношения к уборке монумента в честь нацистов.

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Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Департаменте по коммуникациям городской администрации.

Как указали агентству, памятник нацистам находился на украинском кладбище, которое располагается на частной территории, в связи с чем «город не участвует в его управлении и деятельности».

Ранее сообщалось, что в канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина».