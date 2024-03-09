Стало известно о планах США расширить посольство в Киеве

Госдепартамент США планирует расширить состав посольства в Киеве и предоставить дипломатам больше свободы передвижения. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на знакомые с инициативой источники.

По данным издания, Вашингтон может направить в посольство на Украине еще 30-40 работников. Ожидается, что это облегчит нагрузку на посла Бриджит Бринк и будет содействовать контролю за выделенной США Украине военной и экономической помощью.

Допускается, что американские дипломаты смогут свободнее передвигаться по Киевской области вплоть до границы с Белоруссией, не запрашивая разрешение Белого дома. По словам чиновников, сейчас сотрудники посольства имеют право передвигаться только в пределах городской черты Киева.

В конце февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва ждет изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности.

Сенатор Алексей Пушков высказывал мнение, что Украина не является приоритетом для безопасности США.