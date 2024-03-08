В Индии заявили о торговле людьми для участия в конфликте на Украине

В Индии раскрыта «крупная сеть торговли людьми», которая вербовала их для участия в конфликте на Украине на стороне России. Об этом заявило Центральное бюро расследований (ЦБР) Индии.

«Индийских граждан, ставших жертвами торговли людьми, заставили против их воли пройти курс боевой подготовки и направили в военные части в зоне российско-украинского конфликта», — передает слова ЦБР Reuters.

По их сведениям, было завербовано 35 человек, из них двое уже погибло.

По сообщению ведомства, гражданам Индии предлагали поступить в частные университеты в России с получением и продлением российской визы. МИД индийской стороны заявляет, что все случаи были исследованы, в том числе в Москве.