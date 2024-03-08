Малайзия обратилась за помощью к техасским инженерам для поисков пропавшего Boeing

Малайзийские власти обратились за помощью к компании по производству морских роботов Ocean Infinity из Техаса для поисков пропавшего десять лет назад Boeing.

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Компания уже участвовала в поисках в шесть лет назад. С того времени инженеры существенно усовершенствовали и нарастили флот надводных судов и спускаемых аппаратов.

По данным агентства Associated Press, сделка будет заключена в формате с оплатой по результатам поисков. Сумма не уточняется.

Самолет Boing 777-200 пропал с радаров спустя два часа после взлета в ночь на 8 марта 2014 года. В 2015 году малайзийские власти заявили, что воздушное судно потерпело крушение, а находившиеся на борту 227 пассажиров и 12 членов экипажа — погибли. 40 семей до сих пор отказываются от компенсаций и надеются на нахождение виновных в трагедии, передает CNN.

Министерство транспорта Малайзии ранее заявило, что страна планирует возобновить поиски самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал 10 лет назад во время выполнения рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщил глава ведомства Энтони Локе Сиеу Фук.