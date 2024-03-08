В сети расходится видео реакции спикера Конгресса США на выступление Байдена

Выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе было неоднозначно воспринято общественностью и политическими деятелями Соединенных Штатов, пишет RT.

Так, вице-президент Камала Харрис периодически вскакивала и аплодировала словам Байдена, а спикер Конгресса Майк Джонсон качал головой и закатывал глаза. На его лицо отчетливо отразился скепсис.

45-й президент США Дональд Трамп высмеял выступление действующего главы страны, заявил, что выступление было «преисполнено гневом», стало «позором для страны» и «худшей речью» перед Конгрессом за всю историю государства.

Захарова прокомментировала выступление Байдена в Конгрессе

Известный журналист и телеведущий Такер Карлсон назвал выступление, «возможно, самой мрачной и неамериканской речью, которую когда-либо произносил американский президент».

Пользователи соцсетей также отреагировали на речь Байдена.

«Байден выглядит демонически. Другого слова для этого просто нет. Молитесь за Америку», — призвал в соцсети Х журналист Бенни Джонсон. «Харрис во время речи Байдена вскакивает и аплодирует, Джонсон — вздыхает и скептически качает головой. Так неоднозначность Соединенных Штатов отразилась на физиономиях первых лиц», — отметили комментаторы.

Пользователи напомнили, что в 2019 Майк Джонсон призвал к аресту прежнего спикера Конгресса Нэнси Пелоси после того, как она разорвала речь Трампа о положении в США пополам.

По их данным, Джонсон является ярым сторонником Трампа. В частности, он активно отрицает победу Байдена в 2020 году.