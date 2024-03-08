Спикер Джонсон заявил о разочаровании республиканцев "язвительной" речью Байдена

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил журналистам, что республиканцы были "разочарованы" выступлением Байдена "О положении страны". Он назвал послание американского президента "совершенно гиперпартийной" и "предвыборной речью, причем довольно язвительной".

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Джонсон заявил NBC News, что он дал команду закрыть заседание и объявить об окончании работы палаты, следуя процедуре протокола, однако Байден, по его словам, оставался в зале еще долгое время после выступления. Ранее сообщалось о том, что Байден установил рекорд по времени выхода из зала конгресса в 33 минуты, что намного превышает те 20 минут, которые он потратил в прошлом году.

Бывший президент и кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп назвал выступление Байдена в конгрессе "позором" и "худшей речью" о положении страны в истории США.