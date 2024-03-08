В США призвали Киев признать территориальные изменения

Правительству Украины следует формально признать территориальные изменения, заметил обозреватель Самир Тата в статье для The American Spectator. Он пояснил, что раздел страны уже произошел де-факто, поэтому провозглашение Новой Украины стало бы признанием этой реальности де-юре.

Аналитик уточнил, что кабмин при поддержке высшего военного командования страны может объявить о расформировании республики и создании Новой Украины.

Границы страны де-юре будут совпадать с территорией, находящейся сегодня под фактическим административным контролем Киева, отметил эксперт.

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Это государство, пояснил Тата, будет компактным, сплоченным, интегрированным политически, экономически и социально, будет иметь ясно определенные и защищаемые границы.

По его мнению, новая страна сможет выйти из сферы влияния России, у нее не будет потребности присоединяться к ЕС и НАТО.

В настоящее время, заметил аналитик, Верховная рада, Владимир Зеленский и военачальники постепенно адаптируются к сложившейся ситуации. Фактически, добавил он, назревает так называемый «октябрьский сюрприз».

Напомним, что в политике США «октябрьский сюрприз» — это новостное событие, которое может повлиять на исход предстоящих в ноябре выборов (особенно на президентский пост). Термин был введен Уильямом Кейси, когда он служил руководителем предвыборной кампании Рональда Рейгана в 1980 году.