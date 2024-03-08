Отца убитого в Афганистане морпеха арестовали во время выступления Байдена

Отца погибшего морского пехотинца Соединенных Штатов Карима Никуи задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена. Об этом в пятницу, 8 марта, пишет издание New York Times.

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— По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время эвакуации американских войск из Афганистана, был задержан и обвинен в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации, — следует из материала.

Уточняется, что мужчина попал на выступление президента в качестве гостя члена палаты представителей республиканца Брайана Маста. Он выкрикивал фразу «Ворота Эбби», подразумевая место, где его сын и еще 12 военнослужащих были убиты в последние дни присутствия Соединенных Штатов в Кабуле.

В результате американский лидер сделал короткую паузу, но быстро продолжил оглашать послание конгрессу, передает газета.

Джо Байден в ежегодном послании к Конгрессу озвучил посыл российскому коллеге Владимиру Путину. Американский лидер также призвал Конгресс противостоять Российской Федерации и одобрить запрос о выделении Украине новой военной помощи.

Помимо этого, президент США по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву за дешевыми лекарствами. Не договорив, политик извинился за упоминание российской столицы.