Трамп назвал причину украинского конфликта

Украинский конфликт начался из-за того, что действующего президента США Джо Байдена не уважает российский лидер Владимир Путин, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети в Truth Social. По мнению политика, СВО не началась бы, если бы у власти в Соединенных Штатах стоял он. Таким образом Трамп прокомментировал речь Байдена во время ежегодного обращения к обеим палатам конгресса.

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Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа, и за четыре года [моего президентства] этого не произошло, — написал он.

Трамп назвал Байдена «марионеткой Путина»

Ранее Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что американцы «не отступят и не прогнутся» в конфликте на Украине.

До этого Байден признал, что время Украины на исходе, Россия начала активное наступление, и ей удается продвигаться вглубь страны. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. Если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, заверил политик.