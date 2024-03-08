Отставка замгоссекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, написал в соцсетях немецкий предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком. Об этом пишет РИА «Новости».

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во вторник, 5 марта, сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.

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«Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл», — отметил Дотком.

По его словам, украинский проект Нуланд потерпел крах и привел к тысячам жертв на Украине, разрушил страну.

Предприниматель констатировал, что чиновница и ее муж Роберт Каган, международный обозреватель газеты «Washington Post», заработали миллионы на заокеанской авантюре США.

Нуланд запомнится всем прежде всего как организатор госпереворота на Украине, резюмировал Дотком.