Увольнение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд является знаком к тому, что конфликт на Украине скоро завершится. Об этом сообщил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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«Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу», — написал Дотком в соцсети Х.

Он отметил, что в таком случае Запад потерпел поражение, а Россия выиграла.

Кроме того, предприниматель добавил, что проект замгоссекретаря США по прокси-конфликту США на Украине привел к многочисленным жертвам и разрушил страну. Она превратила Киев в западный плацдарм против России. По его словам, Нуланд запомнится в истории в качестве организатора государственного переворота в Киеве.

Замгоссекретаря США Нуланд занимала свою должность с 29 июля по просьбе президента страны Джо Байдена. Позже она заявила, что намерена уйти в отставку. В связи с этим американский глава предложил на этот пост Курта Кэмпбелла. На данный момент он является заместителем помощника президента и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности.