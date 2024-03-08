Байден обратился к Путину

Президент США Джо Байден в ежегодном послании к Конгрессу «О положении страны» озвучил посыл российскому лидеру Владимиру Путину. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — подчеркнул глава государства.

Байден призвал Конгресс противостоять России и одобрить запрос о выделении Киеву новой военной помощи. Он добавил, что отсутствие поддержки подвергнет опасности не только Украину, но и Европу и весь мир.

Американский лидер также заявил, что Украина способна остановить Россию.

«Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие», — сказал он.

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