Байден начал свое выступление в Капитолии с отсылки на Ельцина

Президент США Джо Байден заявил, что, если бы он был умным, то он ушел с поста главы страны. С такой отсылкой на обращение первого президента России Бориса Ельцина в 1999 году Байден начал выступление в Конгрессе.

«Если бы я был умным, я бы ушел домой сейчас», — заявил Джо Байден, намекая на Бориса Ельцина.

После этих слов в зале раздались аплодисменты. Прямой эфир шел на сайте Белого дома.

Байден поставил точку в вопросе отправки американских солдат на Украину

После этого глава США заявил, что военных его страны нет на Украине. Он также послал сигнал президенту России Владимиру Путину, заявив, что США продолжат финансировать Киев. В 2024 году Штаты еще не приняли законопроект о новой финансовой помощи.