Суд США вынес вердикт по иску о клевете против Трампа

Просьба экс-лидера США Дональда Трампа перенести срок выплаты по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму 83,3 миллиона долларов по делу о клевете была отклонена судом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу судебных документов.

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Ранее суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 83,3 миллиона долларов по иску писательницы Джин Кэрролл за нанесенный ущерб.

Суд в США обязал Трампа выплатить 83 млн журналистке Кэрролл по делу о клевете

У экс-президента США есть еще три дня на уплату этой суммы. Судья Льюис Каплан в ответ на его просьбу постановил, что нынешняя ситуация Трампа — «результат его собственной медлительности».

Судья подчеркнул, что Трамп еще в конце января, когда ему был вынесен приговор, должен был организовать свои финансы для внесения платы, однако после вердикта присяжных он ждал еще 25 дней и только потом внес ходатайство. По мнению суда, Трамп не смог доказать, что вынесенный ему приговор нанесет ему «непоправимый ущерб», а также не смог показать расходы, с которыми ему придется иметь дело после выплаты указанной суммы.