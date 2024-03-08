Белый дом рассекретит данные о военном сотрудничестве РФ и КНДР

Администрация президента США намерена постепенно рассекретить собранные данные о военном сотрудничестве РФ и КНДР. С таким заявлением выступила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, передает ТАСС.

До этого в МИД РФ сообщили, что предоставляет ООН данные по соблюдению санкций против КНДР. В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Трампу могут предоставить доступ к разведотчетам