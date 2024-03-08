США разочаровались в стратегии ВСУ после поражения под Авдеевкой

Американские военные стратеги, в том числе министр обороны Ллойд Остин, считают, что Украине необходимо сконцентрироваться на одной большой битве. Вместо этого ВСУ тратят силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, "не имеют стратегической ценности".

Последний пример — битва за Авдеевку, которую ВС РФ взяли в феврале. Официальные лица США считают, что Украина защищала этот небольшой город слишком долго и слишком высокой ценой.

"Авдеевка представляла собой битву, которую американские военные планировщики предпочли бы, чтобы Украина вела иначе", - пишет NYT.

В результате, по словам высокопоставленного западного военного чиновника и бывшего командующего США, уровень разочарования Америки в отношении украинцев, особенно президента и политического руководства, был высоким. Но администрация Байдена заявляла, что решение, как главнокомандующий, принимает Зеленский.

Разногласия по поводу Авдеевки, пишет NYT, стали зеркальным отражением разочарования Вашингтона украинским контрнаступлением прошлого лета. Американцы призывали ВСУ сосредоточить наступление на одной главной операции на участке вдоль многокилометровой линии фронта и стремиться прорвать российские укрепления в одном месте. Киев же вместо главной определяющей битвы разделил войска, направив их по разным направлениям.

"В армии мы говорим, что, когда вы стремитесь атаковать повсюду, вы можете в конечном итоге атаковать в никуда — потому что ваши силы слишком распылены, — сказал Джеймс Ставридис, адмирал в отставке и бывший верховный главнокомандующий союзных войск в Европе. — Пентагон считает это ошибкой и продолжит давать украинцам советы в этом направлении".

Американская сторона разочарована, потому что она дает военные советы, но нет ощущения, что их принимают, считает бывшая высокопоставленная представительница Пентагона по Украине и России Эвелин Фаркас.

"Но украинцы не любят, когда ими управляют на микроуровне", - добавила она.

Украина же, пишет NYT, со своей стороны все больше разочаровывается тем, что "американский политический паралич" привел к нехватке на фронте боеприпасов и передовых систем вооружений.

"Если бы мы не колебались на раннем этапе, если бы мы действительно предоставили то, что должны были предоставить, сейчас нам было бы гораздо лучше", - считает Эмили Хардинг, бывшая сотрудница американской разведки.

Однако несмотря на разногласия, разведка США по-прежнему предоставляет украинским военным информацию о российских командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах, и Пентагон по-прежнему проводит ежемесячные встречи контактной группы, чтобы побудить партнеров Украины предоставить деньги, оружие и боеприпасы.

"В конце концов, не заблуждайтесь: ~даже те генералы, которые могут быть разочарованы Украиной, в то же время смотрят на отчеты о российских потерях и потерях техники и улыбаются~", — сказал бывший армейский полковник Дейл Бакнер.

Военная помощь Украина не раз предупреждала союзников, что сталкивается с нехваткой снарядов и уступает России в вооружении. Конгресс по-прежнему не может принять законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине. Но администрация президента рассматривает возможность использования $200 млн, предназначенных для финансирования американской армии, в качестве срочного пакета помощи Украине.

В то же время европейские союзники Украины собрали средства на финансирование чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для ВСУ. Они могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель. Новое контрнаступление На этом фоне Украина готовит группировку для "контрударных действий" в 2024 году. Новый командующий сухопутными войсками Александр Павлюк рассказал, что задачей ВСУ является стабилизация линии фронта, а также "максимально уничтожить врага".