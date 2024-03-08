Посольство США предупредило американцев о террористической угрозе в Москве

Посольство США предупредило своих граждан о возможных террористических атаках в Москве и рекомендовало соблюдать максимальную осторожность. Аналогичное предупреждение также опубликовало Министерство иностранных дел Великобритании, которое попросило англичан избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов. Об этом пишет URA.RU.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», — говорится в сообщении посольства Соединенных Штатов.

Похожее предупреждение появилось и на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

Ранее власти Германии настоятельно рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в России, особенно в ряд приграничных с Украиной городов.

«Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар). В РФ граждане Германии и немецко-российские граждане с двойным гражданством также подвергаются риску произвольного ареста», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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