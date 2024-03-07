Чехия собрала деньги на покупку снарядов для Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Праге удалось собрать средства на закупку снарядов для Украины. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Павел сообщал, что Чехия нашла возможность закупки для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. При этом он указывал, что реализовать ее получится, только если страна соберет необходимую для этого сумму.

Теперь же, по словам президента Чехии, эти средства Праге удалось собрать. Таким образом Павел считает, что чешская инициатива приобрести снаряды для Украины за счет западных государств оказалась успешной. Всего в ней приняли участие 18 стран.

Следующим шагом в этом плане станет заключение меморандума с чешским правительством, установление взаимных отношений и направление информации о графике действий странам-поставщикам, отметил Павел.

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В общей сложности Чехия намерена потратить на поставку снарядов Киеву около 153 миллионов долларов. Первая их партия должна поступить на Украину в ближайшие недели, заключил президент республики.