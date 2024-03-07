В Латвии потребовали завести дело на экс-депутата сейма за поддержку СВО

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии потребовала от генеральной прокуратуры республики завести дело на экс-депутата латвийского сейма Глорию Гревцову из-за поддержки специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает портал LSM.lv.

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"Предложено возбудить уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона [Латвии] в связи с видеообращением, размещенным бывшим депутатом на платформе TikTok", - говорится в сообщении.

В упоминаемом ролике Гревцова, по версии ведомства, поставила под сомнение правдивость информации, представленной гидом в Латвийском музее оккупации.

В ходе расследования следствие заявило об обнаружении других роликов от Гревцовой, в которых она оправдывала проведение Россией спецоперации на Украине.

Согласно Уголовному кодексу Латвии, статья 74.1 "Оправдание геноцида, преступления против человечества, преступления против мира" предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо испытательный срок, либо общественные работы, либо штраф.

7 марта сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны из-за ее слов в поддержку России.