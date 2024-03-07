В Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в РФ

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ опубликовал в своем Telegram-канале резко прокомментировал визит главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

© Газета.Ru

"Разобщающие сообщения и регулярные поклоны Кремлю от представителей криминальной группировки Шор не служат интересам граждан Республики Молдова", — говорится в публикации.

Водэ напомнил, власти Молдавии призвали население не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий России и "ее приспешников".

Пресс-секретарь отметил, миссией Кишинева являются мир и процветание на пути евроинтеграции.

Глава Гагаузии Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело

В четверг, 7 марта, Гуцул находится с рабочим визитом в России. Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии после ее возвращения на родину прямо в аэропорту. Об этом сообщил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24".