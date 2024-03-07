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Министр финансов Армении назвал рискованным выход республики из ЕАЭС

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сопряжён с определёнными рисками, поскольку она экономически зависит от России. Такую точку зрения высказал глава Министерства финансов республики Ваге Ованисян.

В Армении оценили перспективы выхода страны из ЕАЭС
© РИА Новости

Выступая на брифинге, министр отметил, что эта зависимость сформировалась по различным направлениями, включая экспорт и импорт, а также энергетическую сферу.

«В любом случае зависимость от одной точки, какой бы она ни была, должна быть диверсифицирована, чтобы укрепить наш суверенитет. Зависимость от какого-либо одного места нежелательна. Я думаю, что было бы рискованно (выходить из ЕАЭС. — RT)», — цитирует Ованисяна ТАСС.

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Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ситуацию в регионе.

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