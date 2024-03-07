В Исландии мигранты штурмуют здание парламента Рейкьявика во время дебатов. Записью происходящего поделился «360».

На кадрах видно, как мигранты пробрались на второй этаж здания. Один из них даже перелез через заграждение. Мужчину пытались стащить оттуда местные охранники, но он схватился за колонну. В итоге его все же смогли увести. При этом на протяжении всего видео можно услышать крики недовольных мигрантов.

Во время инцидента в парламенте проходили дебаты по ужесточению иммиграционного законодательства. Этот факт не устраивает находящихся в стране мигрантов, которые требуют социального жилья и въезда на территорию государства других членов их семей.

При этом против этого уже выступают местные жители. По их мнению, остров маленький и не может вместить всех.

На сегодняшний день в Исландии проживает всего 370 тысяч человек.