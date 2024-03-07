Макрон заявил, что у Франции нет лимитов для помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа «нет никаких лимитов» в вопросе поддержки Украины. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Такие слова Макрона передали телеканалу глава партии коммунистов Фабьен Руссель и глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделль. По их словам, этот разговор произошел во время встречи Макрона с главами французской оппозиции.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины», — рассказали они.

Макрон в очередной раз высказался о возможности отправки военных на Украину

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон хочет обсудить ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции.