Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Киева.

Об этом он написал в соцсети X.

«Макрон только что подтвердил всем своим собеседникам, что у него нет границ и нет красных линий в войне с Россией!» — отметил Филиппо.

По его словам, невозможно представить, что эта «безумная марионетка НАТО» до сих пор не свергнута.

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил об исчезновении красных линий в отношении Франции после заявления Макрона о поддержке Украины.