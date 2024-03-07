В Европе может начаться война за воду: Россия от этого только выиграет

Еврокомиссия опасается, как бы нарастающая на континенте нехватка пресной воды не привела к открытым конфликтам. Уже сейчас фиксируются локальные «водяные» конфликты, как, например, между двумя испанскими областями — Арагоном и стремящейся к независимости Каталонией. А дальнейшее изменение климата может спровоцировать сильную засуху и снижение ВВП, привести к столкновению интересов разных стран. Причем тут Россия?

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Вода станет ценнее нефти

О том, что соперничество за контроль над источниками пресной чистой воды может стать предлогом для серьезных военных конфликтов, говорят уже давно. Достаточно вспомнить недавние столкновения на границе Киргизии и Таджикистана. И сохранение контроля Израиля над захваченными Голанскими высотами объясняется в первую очередь тем, что там берут свое начало важнейшие реки.

В отличие от нефти и газа, воду не получить с Ближнего Востока или из пустынь Центральной Азии. И «зеленая энергетика» никак не избавит от желания пить. Как пелось в известной песне: «Потому, что без воды и не туды, и не сюды!»

Ранее существовало немало утопических планов решения водных проблем. В частности, предлагалось притаскивать на буксире к берегам Европы айсберги. Однако в более реалистическом плане речь все чаще заходит о необходимости в недалеком будущем закупать пресную воды. И заполнять танкеры уже не нефтью или сжиженным газом, а Н2О. И вместо нефтепроводов построить огромные водопроводы.

Россия как водяное государство

Не секрет, что именно Россия обладает немалыми запасами пресной воды. Один наш Байкал чего только стоит. Вопрос о получении от нас водных ресурсов уже ставят наши бывшие среднеазиатские республики. Проблема эта стала подниматься еще во времена единого Советского Союза и до сих пор ее обсуждение периодически идет на разном уровне. Даже в начале нулевых столичный мэр Лужков был горячим сторонником обмена воды на местную сельхозпродукцию, с помощью этой воды выращенную в странах Средней Азии.

Но сейчас речь не идет о рытье классического канала, чья эксплуатация всегда приводит к большим водопотерям. Если уж поставлять воду, то по классическим трубопроводам со счетчиками, фиксирующими прохождение кубометров влаги.

Понятно, что такие трубопроводы, постепенно заменяющие собою нефте- и газопроводы, могут быть направлены в любую сторону. Хоть в Азию, хоть в ту же Европу, которая, как мы видим, прогнозирует серьезный дефицит воды.

Достигнем ли с Европой водяного мира

В свое время наш президент, комментируя намерение Европы отказаться от наших углеводородов, пошутил: мол, чем топить-то будут? Дровами? Так и дрова у нас. В Сибири. Так что можно развить эту мысль, сказав, что и вода у нас, в Сибири. Конечно, экспорт воды выглядит перспективно, но требует очень четкого просчета всех возможных экологических последствий. Тут главное в погоне за прибылью не подорвать местами очень хрупкое экологическое равновесие.

А для Европы ясно прорисовывается еще одно важное направление сотрудничества с Россией. Хотя, конечно, кто-то начнет причитать, что можно попасть и в водную зависимость от «этой опасной страны». Можно, конечно, делать ставку на опреснение морской воды. Но в больших масштабах это потребует расхода такого количества энергии, что от «зеленой энергетики» придется сразу отказаться.

Так что Россия и Европа просто обречены на сотрудничество. Мир един и выживать нам всем вместе. А европейцам проще и выгоднее не ссорится с нами, а помириться.