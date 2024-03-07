Польские парламентарии потребовали отставки главы МВД из-за беспорядков

Польские националисты требуют отставки министра внутренних дел Марчина Кервиньского, в связи с тем, что уличные столкновения фермеров с полицией были спровоцированы. Об этом рассказал вице-спикер сейма страны от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак, пишет РИА Новости.

Накануне польские фермеры устроили массовые протесты в Варшаве, начав жечь шины, гроб и флаги Евросоюза перед зданием канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска. Также возле здания канцелярии премьер-министра произошли столкновения участников акции протеста с полицией. А возле здания сейма фермеры разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию.

По мнению Кшиштофа Босака, фермеры вели себя необычно и «этого не могло произойти без позволения сверху».

«Я видел десятки, если не сотни тысяч протестующих людей, которые были спокойны и в отношении журналистов, и в отношении политиков, и в отношении полиции. То, что произошло позже под сеймом – для меня это скандал. Это искусственно спровоцировано», - заявил вице-спикер в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, депутаты «Конфедерации» требуют отставки министра Кервиньского за то, что произошло, так как именно «полиция сама спровоцировала беспорядки».

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«Если есть толпа, но еще нет беспорядков, идет приказ полицейским в касках с палками, чтобы они выталкивали людей, когда начинается выталкивание людей, часть из них не отступают, потому, что некуда, тогда начинается поливание газом, и все закрутилось уже само. Точно так произошло вчера», - пояснил парламентарий, подчеркнув, что его коллеги по сейму также пострадали от применения газа, когда «отделяли кордоны полиции от протестующих».

В ходе масштабных протестов фермеры требуют от властей прекратить импорт в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза по сокращению выбросов в атмосферу до нуля. При этом в ходе акций протестующие уже несколько раз высыпали украинское зерно из вагонов.