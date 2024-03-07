Востоковед и политолог Александр Каргин разговоре с Рамблером прокомментировал планы властей Турции провести наземную военную операцию в Ираке против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также оценил ее перспективы.

Согласно данным издания Hürriyet, турецкие власти планируют провести наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в республике РПК. Как написал близкий к правительственным кругам журналист издания Абдулькадир Сельви, операция планируется «в регионе, где проводилась крупномасштабная наземная операция "Коготь-замок"».

Причины военной операции – это проникновения активистов и боевиков РПК с территории Ирака на территорию Турции. Как известно, противостояние между турецкими властями и РПК длится уже многие десятилетия, это очень долгая история, и операция станет просто очередным этапом данной конфронтации. Курды – это довольно большой народ, но у них нет своего государства, они в основном живут на территории нескольких стран на Ближнем Востоке, в том числе и на территории Турции, Ирака и Сирии. И на сегодняшний день на севере Ирака у курдов сложилось свое квазигосударство. Это не полноценное государство, но это образование внутри Ирака, приближающееся к широкой автономии. В последнее время позиции РПК на севере Ирака усилились, и задача Турции – «закрыть» порядка 400 километров турецко-иракской границы, чтобы люди из РПК не проникали в страну, не будоражили турецких курдов. Это операция против конкретной политической силы – РПК, при этом, судя по определенным косвенным признакам, турецкие власти будут согласовывать или уже согласовали свои действия как с правительством Ирака, так и с семейством Барзани (это курдское семейство, которое «держит» провинцию Эрбиль на севере Ирака). Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

Востоковед также ответил на вопрос о том, может ли какая-либо третья сторона встать на сторону курдов в этом конфликте.

«Пока такой сценарий не просматривается. Западу на курдов глобально плевать, а если говорить о ближневосточных силах, то нужно понимать, что любая поддержка курдов станет действием против стран, на территории которых курды проживают. Все такие страны опасаются курдского сепаратизма, поэтому я не вижу того, кто бы смог в открытую поддержать курдов. Никто не хочет открыто ссориться с той же Турцией, никому не интересно противостояние с Ираком, с Сирией или же сразу с тремя этими странами. Теоретически какие-то слова поддержки в адрес курдов в качестве дипломатического шага могут сказать в Израиле, как в принципе и в любой другой стране мира, однако реальную помощь им вряд ли кто-то окажет», - сказал собеседник.

Говоря о возможном ходе боевых действий, эксперт выразил мнение, что члены РПК вряд ли смогут оказать полноценное сопротивление турецкой армии, однако будут вести активную партизанскую деятельность.

«Турция борется с РПК десятилетиями, поэтому не думаю, что сейчас произойдет что-то новое. В текущей ситуации нет предпосылок к тому, что РПК сможет что-то серьезное противопоставить Турции… Однако север Ирака – это очень специфическое место, курды смогут вести там партизанские действия, и я не уверен, что турецкая армия сможет полностью разгромить их силы. Она нанесет им определенный ущерб, затем покинет территорию Ирака, и все начнется по новому кругу… В РПК же ждут момента, когда Турция по тем или иным причинам ослабнет, и тогда, как там полагают, у них появится шанс. Сейчас такого шанса у них нет. Вместе с тем я не считаю, что эта операция (если она будет происходить) закроет вопрос со стремлением курдов к созданию своего государства, это стремление сохранится, в том числе среди части турецких курдов», - заключил Каргин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями, в случае если власти страны будут ограничивать граждан Палестины в посещении святых мест для мусульман в Иерусалиме.