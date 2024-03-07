«Закончите диктатуру!»: в Румынии прошла акция против Санду

Румыны вышли на акцию протеста в Бухаресте во время визита президента Молдавии Майи Санду, заявив, что она пытается решать свои проблемы за счет соседей. Об этом пишет EU Reporter.

По данным издания, активисты выступили против властей Молдавии и поддержки курса президента Майи Санду со стороны ЕС. Практически на всех их плакатах было слово «диктатура».

«Прием, который был оказан президенту Молдавии Майе Санду в Бухаресте, куда она прибыла на съезд Европейской народной партии (ЕНП), оказался явно не таким теплым, как она надеялась», - отмечается в статье.

Среди протестующих, которые вышли на улицы Бухареста, были как румыны, так и молдаване.

«Всех их объединяет противостояние нынешней власти в Кишиневе», - констатировали журналисты.

Ранее глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул назвала «красивой сказкой» политику президента страны Майи Санду по евроинтеграции, которая проводится без учета национальных интересов. Она также заявила о притеснениях со стороны центральных властей страны.

В Молдавии рассказали об уникальном шансе воссоединения с Приднестровьем

В свою очередь Приднестровье обратилось к России с просьбой о помощи на фоне экономической блокады со стороны Молдавии. При этом президент Молдавии Майя Санду напомнила об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Она предположила, что этот проект объединит жителей обоих берегов Днестра, поможет мирному воссоединению страны.