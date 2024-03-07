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«Закончите диктатуру!»: в Румынии прошла акция против Санду

Румыны вышли на акцию протеста в Бухаресте во время визита президента Молдавии Майи Санду, заявив, что она пытается решать свои проблемы за счет соседей. Об этом пишет EU Reporter.

«Закончите диктатуру!». В Румынии прошла акция против Санду
© globallookpress.com

По данным издания, активисты выступили против властей Молдавии и поддержки курса президента Майи Санду со стороны ЕС. Практически на всех их плакатах было слово «диктатура».

«Прием, который был оказан президенту Молдавии Майе Санду в Бухаресте, куда она прибыла на съезд Европейской народной партии (ЕНП), оказался явно не таким теплым, как она надеялась», - отмечается в статье.

Среди протестующих, которые вышли на улицы Бухареста, были как румыны, так и молдаване.

«Всех их объединяет противостояние нынешней власти в Кишиневе», - констатировали журналисты.

Ранее глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул назвала «красивой сказкой» политику президента страны Майи Санду по евроинтеграции, которая проводится без учета национальных интересов. Она также заявила о притеснениях со стороны центральных властей страны.

В Молдавии рассказали об уникальном шансе воссоединения с Приднестровьем

В свою очередь Приднестровье обратилось к России с просьбой о помощи на фоне экономической блокады со стороны Молдавии. При этом президент Молдавии Майя Санду напомнила об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Она предположила, что этот проект объединит жителей обоих берегов Днестра, поможет мирному воссоединению страны.

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