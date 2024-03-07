Политолог назвал сильного соперника Трампа и Байдена на выборах в США

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший, покинувший ряды Демократической партии в прошлом году, является серьезным конкурентом для лидеров предвыборной гонки Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Вадим Сипров. При этом, по его словам, сегодня можно уверенно сказать, что победителем на выборах в ноябре этого года станет все-таки Трамп.

Программа Кеннеди нацелена на противодействие повышенному влиянию корпораций на государственное управление в США. Достаточно сильно проработана и так называемая антипрививочная повестка. Сейчас в Америке уже признают, что местная вакцина от Covid-19 была опасна и вызвала множество смертей, — пояснил эксперт.

Также, по мнению политолога, Кеннеди рассчитывает использовать в качестве преимущества свою принадлежность к знаменитой семье американских политиков. Тем не менее, как считает Сипров, победа останется за Дональдом Трампом. Свидетельством тому стали результаты так называемого супервторника — праймериз Республиканской партии, прошедших в 15 штатах. 14 из них отдали предпочтение именно Трампу. Кроме того, согласно результатам опросов избирателей, кандидат-республиканец Трамп уже сейчас значительно опережает действующего президента-демократа Джо Байдена, и разрыв продолжает расти.

Действующего президента Джо Байдена тоже не стоит списывать со счетов, хотя основная интрига сейчас состоит как раз в том, дойдет ли старик до предстоящих выборов. А что будут делать демократы, если он окажется недееспособным, неизвестно, — добавил Сипров.

Ранее стало известно, что в США партия под названием No Labels намерена выдвинуть кандидата в президенты на осенних выборах. 800 делегатов движения 8 марта проголосуют за запуск президентской кампании и начнут отбор потенциальных кандидатов.