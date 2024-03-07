Фицо упрекнул Чехию за заинтересованность в конфликте на Украине

Правительство Чехии, отменив межправительственные консультации со Словакией, поставило под угрозу отношения стран из-за разного подхода к украинскому кризису. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

Роберт Фицо был избран на пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года. В ходе избирательной кампании политик критиковал антироссийские ограничительные меры западных государств, призывал к сокращению военной и финансовой поддержки Украины. После своего избрания он продолжил придерживаться этой позиции.

Глава правительства Словакии подчеркнул, что Братислава никогда «не будет подвергать глубокие чешско-словацкие отношения никакой опасности».

«Мы принимаем к сведению, что лидеры чешского правительства решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке войны на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире»,- заявил Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Таким образом он отреагировал на решение Праги отменить консультации между двумя странами из-за разногласий во внешней политике.

«Правительству Чехии рады в Словакии в любое время. Наши политические отношения мы не будем в Словакии отягощать разными взглядами на мир, которые не имеют ничего общего с чешско-словацким сосуществованием», - заверил Фицо.

Ранее власти Чехии выдали частным компаниям страны лицензии на поставку военных материалов Украине на общую сумму в 117 миллиардов крон (чуть меньше 5,2 миллиарда долларов). В то время как правительство Словакии во главе с Фицо отказалось от передачи вооружений ВСУ.

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При этом уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копеечный отмечал, что Чехия получила финансовую выгоду от помощи Киеву в виде выплат от союзников по НАТО за передачу техники, резкого увеличения производства военной продукции и рабочей силы для экономики, которой стали беженцы.